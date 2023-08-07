Балатовский парк станет временно недоступен для прогулок

С сегодняшнего дня закрывается проход по Балатовскому парку Перми. Это вызвано проходящими в парке строительными работами — подрядчик приступает к устройству пешеходных дорожек. В целях безопасности жителей в парке устанавливают ограждение, чтобы исключить допуск людей на территорию проведения строительно-монтажных работ. При этом можно будет по-прежнему совершать прогулки по Черняевскому лесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми Фото: пресс-служба администрации Перми

Напомним, в рамках капитального ремонта Балатовского парка запланирован целый комплекс работ, в том числе обновление дорожно-тропиночной сети. В парке планируется создать главную аллею и второстепенные прогулочные дорожки, выполнить устройство систем наружного освещения и видеонаблюдения, обустроить площадки для тихого отдыха с беседками, три детские и две спортивные зоны, скейт-парк, площадку для выгула собак. Проектом предусмотрены пешеходные и велодорожки, установка малых архитектурных форм — скамеек и урн. Для маломобильных групп населения в парке появится тактильная плитка и мнемосхемы, а также скамьи. Особое внимание будет уделено озеленению.