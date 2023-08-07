Шторм в Приморье не позволяет вывезти с необитаемого острова 17 детей

17 участников прошедшего молодежного слета на острове Аскольд в Приморском крае с 5 августа не могут вернуться на материк. Им мешает шторм, сообщило региональное министерство по делам ГО и ЧС в понедельник, 7 августа. Дети находятся в щитовых теплых домиках, «которые выдерживают условия штормовой погоды», у них есть вода, медикаменты, недельный запас продуктов с расчетом на 50 человек, стационарная кухня и два генератора. Запасов топлива хватит на неделю.

«Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем. На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям, ученые и краеведы»,— говорится в сообщении.

По прогнозам волны станут меньше уже во вторник. Ориентировочно судно подойдет к необитаемому острову Аскольда (находится в заливе Петра Великого, регулярного транспортного сообщения с материком не имеет) в 11:00 (4:00 мск), заверило министерство.

Эрнест Филипповский, Хабаровск