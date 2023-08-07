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Volkswagen анонсировал дом на колесах на базе нового Multivan

Компания Volkswagen анонсировала дом на колесах на базе нового Multivan — премьера модели California состоится в 2023 году.

Volkswagen Multivan California Concept

Volkswagen Multivan California Concept

Фото: Volkswagen

Volkswagen Multivan California Concept

Фото: Volkswagen

Никакой информации о новинке пока не обнародовано. Судя по опубликованному тизеру, кемпер оснастят подъемную крышу, а также раздвижные тенты-маркизы по обоим бортам. В качестве основы для California использован Volkswagen Multivan с самой длинной колесной базой.

Официальная премьера нового дома на колесах состоится 25 августа на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе, а продажи версии California начнутся в 2024 году. Напомним, премьера Volkswagen Multivan T7 состоялась летом 2021 года.

Максим Вершинин

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