Спрос на посуточную аренду домов в Свердловской области за год вырос на 164%

В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду домов за год вырос на 164%, за месяц, по итогу июля, рост составил 68%, рассказали в «Авито Недвижимости». Объем предложения за год вырос на 77%, а цена не изменилась и в среднем составила 5 тыс. руб. за сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным площадки, популярность посуточной аренды коттеджей на территории региона за год выросла на 84%, за месяц — на 36%. Арендовать коттедж в средне стоит порядка 10 тыс. руб. за сутки. Объем предложения в этом сегменте за год вырос на 9%, а за месяц снизился на 2%.

Сильнее всего выросли арендные ставки на дачи. Так, за год рост составил 67%, но за месяц снизился на 17%. По итогу июля в среднем арендовать дачу можно за 5 тыс. руб. в сутки. Таунхаусы в годовой динамики по спросу просели на 36%, но за год выросли на 65%. Количество доступных объектов к аренде за год снизилось на 20%. В целом спрос на загородные объекты в Свердловской области за год вырос более чем в два раза, а средняя цена за сутки осталась на уровне 6 тыс. руб., как и месяц назад.

По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, роста спроса, в первую очередь, объясняется сезонностью. «Согласно нашим исследованиям, пик сезона отпусков в России приходится на июль и август. Вторая причина — увеличение количества доступных для бронирования объектов на платформе. За год их стало больше на 25%. Третья — рост внутреннего туризма в стране из-за осложнившейся логистики поездок за рубеж и роста курсов валют»,— рассказал господин Кромочкин.

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