ВТБ увеличил выдачу ипотеки на Южном Урале на 65%

В январе-июле клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях оформили ипотечные кредиты на общую сумму 8,6 млрд руб., что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банк заключил с клиентами 3 тыс. ипотечных сделок. Средний чек кредита на покупку жилья составляет 2,7 млн руб.

2,3 млрд руб. выдано в качестве ипотечных кредитов по льготным государственным программам. В том числе 1,3 млрд приходится на семейную ипотеку, 913 млн – на кредиты на приобретение жилья в новостройках, остальное – IT-ипотека. Объем льготной ипотеки по итогам семи месяцев вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 77%.