Башкирия будет перенимать опыт Санкт-Петербурга по созданию городских парков

26 августа пройдут дни Башкирии в Санкт-Петербурге, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. «Нас управленческая команда Санкт-Петербурга ждет во главе с губернатором Александром Бегловым, они дают нам все возможности, чтобы мы могли показать Башкортостан»,— отметил господин Хабиров.

Власти республики намерены развивать сотрудничество по линиям промышленности, городского благоустройства и музеев. «Очень здорово Санкт-Петербург пошел по линии формирования новых парков. Появились новые парки, которые, правда, прекрасны. Парк Новая Голландия, например. Очень интересные решения по благоустройству есть»,— подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики поручил вице-премьеру правительства республики Алану Марзаеву встретиться с дирекцией парков и перенять «все самое лучшее».

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте