Казахстан планирует наладить прямой экспорт в страны Персидского залива через Иран

Правительство Казахстана заявило о намерении учредить совместное предприятие с компанией из ОАЭ Abu Dhabi Ports (ADP). Оно позволит создать кратчайший прямой путь доставки казахстанских экспортных грузов на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии и побережья Восточной Африки. Перспективы его создания обсудили в ходе встречи министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и руководитель Simatech Shipping & Forwarding (входит в группу ADP) Давуд Тафти.

Как сообщила пресс-служба казахстанского правительства, в ходе встречи стороны обсудили варианты маршрутов доставки грузов по Каспийскому морю в Иран с возможностью дальнейшего транзита в страны Персидского залива. По словам Давуда Тафти, компания уже закупила четыре судна грузоподъемностью 7,5 тыс. тонн каждое. Они способны перевозить насыпные, контейнерные, а также генеральные грузы. По словам господина Тафти, в течение ближайших двух лет компания планирует поставить десять таких судов.

Согласно сообщению пресс-службы, базовыми портами станут казахстанский Курык и арабский Халифа. Эти два порта будут связаны всей необходимой инфраструктурой и обеспечены техникой. Simatech Shipping & Forwarding также владеет двумя сухими портами для консолидации и перекомпоновки грузов, что позволит казахстанским грузам пересечь Иран за два-три дня.

Основной задачей маршрута станет поставка сельскохозяйственных товаров из казахстанского порта Курык в страны Персидского залива через иранские порты Амирабад и Бендер-Аббас. Не исключается возможность доставки товаров посредством этого маршрута далее в европейские страны.

AD Ports Group — портовый, промышленный и логистический оператор ОАЭ, одна из крупнейших холдинговых компаний региона с широким портфелем крупных предприятий. Под руководством AD Ports Group находится десять портов и терминалов ОАЭ.

Милена Костерева