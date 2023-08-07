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Прокуратура начала проверку после наезда на девятилетнюю девочку в Заинске

Прокуратура проводит проверку по факту наезда автомобиля на девятилетнюю девочку в Заинске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

ДТП произошло сегодня утром на проспекте Победы напротив ледового дворца. Ребенок пересекал проезжую часть по «зебре» на велосипеде, и в это время ее сбил водитель «Жигулей».

Девочку доставили в больницу с травмами. На место ЧП выезжал исполняющий обязанности прокурора города Ильнур Мустакимов. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Детали ЧП выясняются.

"Ъ-Казань"

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