В Самаре ограничат движение из-за соревнований по легкой атлетике

Самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы города состоится 27 августа с 6:00 до 14:30 (MSK+1). В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта на ряде улиц. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, движение в городе в указанный период ограничат по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской; по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Лесной и по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали. Кроме того, транспорт в это время не сможет ходить по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-

Садовой; по ул. Осипенко от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой; по ул. Циолковского от ул. Осипенко до ул. Невской; по ул. Полевой от Волжского проспекта до ул. Галактионовской; по ул. Невской от ул. Циолковского до ул. Молодогвардейской; по Студенческому переулку от Волжского проспекта до ул. Молодогвардейской;

по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Красноармейской; по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской; по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской; по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской. Кроме того, с 3:00 до 14:30 27 августа будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.

Георгий Портнов