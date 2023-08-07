ФНС банкротит завод в Златоусте из-за долга в 132,5 млн рублей

Межрайонная инспекция ФНС №21 по Челябинской области подала заявление о признании банкротом ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций». Сумма исковых требований составляет 132,5 млн руб. Заявление поступило в арбитражный суд региона и еще не принято к производству.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021 году ИФНС №21 по Челябинской области пыталась обанкротить Златоустовский завод металлоконструкций (ЗЗМК) из-за долга в размере 12,8 млн руб. В региональном минпроме тогда связывали возникшие на предприятии проблемы с неплатежами заказчиков, неустойчивостью строительной сферы и сложными экономическими условиями, возникшими из-за пандемии коронавируса.

ЗЗМК изготавливает быстровозводимые здания и сооружения, металлоконструкции и нестандартное оборудование, а также сварные двутавровые балки.

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