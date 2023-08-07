СК РФ обжалует отказ суда арестовать напавших на нижегородских подростков

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин настаивает на аресте молодых людей, напавших на подростков в центре Нижнего Новгорода, сообщает информационный центр СК РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», группа молодых людей напала на двух подростков на Большой Покровской и избила их. По подозрению в покушении на убийство задержаны два подростка 16 лет и 19-летний юноша. Как сообщает телеканал «Кстати», защита подозреваемых настаивает, что их действия попадают под статью о хулиганстве, а не покушении на убийство. По словам адвоката Эльчина Аскерова, все произошедшее было «обыкновенной дракой», а статью о покушении на убийство «придумали сотрудники СК РФ».

Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте подозреваемых. Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК РФ обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции.

Андрей Репин