Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СК РФ обжалует отказ суда арестовать напавших на нижегородских подростков

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин настаивает на аресте молодых людей, напавших на подростков в центре Нижнего Новгорода, сообщает информационный центр СК РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», группа молодых людей напала на двух подростков на Большой Покровской и избила их. По подозрению в покушении на убийство задержаны два подростка 16 лет и 19-летний юноша. Как сообщает телеканал «Кстати», защита подозреваемых настаивает, что их действия попадают под статью о хулиганстве, а не покушении на убийство. По словам адвоката Эльчина Аскерова, все произошедшее было «обыкновенной дракой», а статью о покушении на убийство «придумали сотрудники СК РФ».

Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте подозреваемых. Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК РФ обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...