Жительница Геленджика получила титул «Миссис Россия-2023»

Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия-2023» стала 32-летняя жительница Геленджика. Жанна Специальная кроме титула также получила путевку на Мальту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Со слов госпожи Специальной, она «шла на конкурс, чтобы преобразиться и выйти из декретного отпуска красиво».

Известно, что Жанна Специальная родилась в Ростове-на-Дону и недавно победила в конкурсе «Миссис Геленджик-2023».

Всего в финал конкурса «Миссис Россия-2023» вышли 33 участницы. Самой молодой участницей стала 28-летняя жительница Пскова Кристина Гончарова, а самой взрослой — 56-летняя жительница Нижнего Новгорода Татьяна Мясникова.

Конкурс «Миссис Россия» проводят в Москве с 2000 года. Титул «Миссис Россия Globe 2023» достался 38-летней жительнице Москвы Анне Груниной.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram