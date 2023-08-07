Самигуллин: Соборную мечеть решили построить в Адмиралтейской слободе

Соборную мечеть в Казани решили построить на территории Адмиралтейской слободы. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В Адмиралтейской слободе под нее уже есть 16 га, а с планами последующего намыва должно стать еще больше. Возможно, дойдет до 20 га», — отметил господин Самигуллин.

Он назвал территорию Адмиралтейской слободы самым подходящим для мечети местом. Особенно, по его словам, здесь роль играют планы по развитию данной территории и по ее будущей застройке.

"Ъ-Казань"