УФАС не нашло нарушений в повышении «Башнефтью» цен на бензин

В Управлении ФАС по Башкирии пришли к выводу, что рост цен на реализуемый «Башнефтью» бензин марки АИ-95 связан с повышением закупочной стоимости топлива. По данным на 13 июля, с начала года она увеличилась на 52,6%. Об этом говорится в ответе ведомства на жалобу активиста Альберта Рахматуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Копию ответа УФАС господин Рахматуллин опубликовал на своей странице во «Вконтакте». В нем говорится, что с 30 мая по 17 июля «Башнефть-розница» повышала цену на бензин марки АИ-95 шесть раз. Как сообщал «Ъ-Уфа», 1 августа компания пересмотрела стоимость топлива в седьмой раз.

В УФАС отметили, что бензин и дизельное топливо являются биржевыми товарами, оптовые цены на которые устанавливаются на торгах и формируются «на основе рыночного механизма конкуренции». В свою очередь антимонопольное ведомство не наделено полномочиями контролировать ценообразование на оптовых рынках.

УФАС не установило признаком злоупотребления доминирующим положением компании на рынке розничной торговли бензином марки АИ-95 в рамках еженедельного мониторинга.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте