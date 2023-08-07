Жителя Стерлитамака подозревают в участии в экстремистской организации

Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя по подозрению в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в марте 2021-апреле 2022 года подозреваемый, находящийся в городском СИЗО по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозах убийством, создал в следственном изоляторе ячейку движения «АУЕ» (в 2020 году ВС России признал идеологию движения экстремисткой и запретил ее на территории страны). «Злоумышленник вел среди осужденных пропагандистские беседы, изготавливал и распространял материалы с символикой запрещенной организации, тем самым пропагандируя криминальную и экстремистскую идеологию среди других следственно-арестованных»,— сообщили в СКР.

Олег Вахитов

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