Инвестиционная привлекательность региона растет

Эффективно работающие институты поддержки бизнеса в донском регионе очень популярны среди предпринимателей. Малый бизнес, начинающие и самозанятые, в большинстве своем, сотрудничают с АНО РРАПП. Производственники и желающие обновить (расширить, создать) парк авто и сельхоз техники, оборудования становятся постоянными клиентами Региональной лизинговой компании. А средний и малый бизнес в качестве одного из своих главных финансовых партнеров уже более 14 лет считают Гарантийный Фонд Ростовской области. В последнее время особенно заметно, что федеральные программы, успешно реализуемые Министерством Экономического развития РО, все больше привлекают в Ростовскую область предпринимателей с разных областей России.



Одним из ярких примеров такого сотрудничества является ООО «Управляющая компания АПК» из г. Новоалександровск, Ставропольского края. Которая в качестве опорного региона ведения бизнеса выбрала Ростовскую Область. Компания основанная в 2014 году, уже уверенно зарекомендовала себя как надежного партнера на рынке сельскохозяйственной продукции. А накопленный опыт позволил предприятию легко перенести ковидные ограничения, экономические санкции и успешно развиваться на рынке своего сегмента.

Специфика деятельности организации предполагает, так называемые, кассовые разрывы. Когда для закупки товара необходимо пополнение оборотных средств. Так ООО «УК АПК» обратилась в банк, но для получения займа залогового имущества было недостаточно. Здесь на помощь пришел Гарантийный Фонд Ростовской области.

В результате сотрудничества ООО «УК АПК» с Гарантийным Фондом РО, предприятие закупило более крупные партии продукции и укрепило свои позиции на рынке. Кстати, сама стоимость поручительства фонда в соответствии с поручением Губернатора снижена до минимальных 0,5% годовых от суммы поручительства.

Благодаря множеству таких примеров становится очевидной растущая популярность инвестиционной привлекательности региона. А сам ГФ РО прочно занимает лидирующие позиции по количеству получателей, поручительств и объему капитализации в России.

Гарантийный фонд РО