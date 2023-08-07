Ярославское УФАС возбудило дело из-за рекламы стриптиз-бара

Ярославское УФАС России возбудило дело по признакам незаконного размещения рекламы стриптиз-бара «Zaжигалка», сообщает официальный сайт ведомства.

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Фото: УФАС России по Ярославской области Ярославское УФАС

Фото: УФАС России по Ярославской области

Спорная реклама размещена на улице Республиканской около торгового центра «Флагман». Антимонопольное ведомство полагает, что информация о возрастном ограничении на рекламе незаметна.

«В рассматриваемой рекламе пометка "Запрещено для детей" изображена чрезмерно тонким шрифтом, в связи с чем данная пометка на фоне всего рекламного изображения является практически не читаемой»,— сообщили в ярославском УФАС.

Антон Голицын