Замначальника по работе с правоохранительными органами администрации Таганрога назначена Анна Езерская

Новым заместителем начальника отдела по работе с правоохранительными и административными органами администрации Таганрога назначена Анна Езерская, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Таганрога Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Анна Езерская окончила Таганрогский институт управления и экономики по специальности «Юриспруденция» в 2005 году. В 2009 году получила ученую степень кандидата юридических наук.

После окончания института до 2010 года работала помощником прокурора Таганрога. Затем перешла на должность прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области. В 2012 году Анна Езерская получила классный чин младшего советника юстиции, в 2015 году – советника юстиции. В мае 2023 году вышла на пенсию в связи с выслугой лет.

К работе в администрации Таганрога приступила с 7 августа.

Анастасия Назарова