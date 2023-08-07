В зону платной парковки в Перми войдут новые улицы

С 14 августа в Перми расширят зону платной парковки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Зона №101 будет установлена на ряде участков центральных улиц по итогам мониторинга, выявившего высокий уровень занятости и низкую оборачиваемость парковочных мест. Плату за парковку необходимо будет вносить на участках Комсомольского проспекта от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского; ул. Белинского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской; ул. Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса; технического проезда по ул. Сибирской от ул. Революции до ул. Тимирязева; ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Плеханова.

Стоимость использования парковки на этих участках составит 20 руб. в час. Оплату можно произвести на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение «RuParking», через SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой), а также с помощью абонемента.