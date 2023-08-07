Топ-менеджер «дочки» «Газпрома» может приехать в Пермь в конце августа

Как стало известно «Ъ-Прикамье», на 29 августа намечен визит в Пермь гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. По информации «Ъ-Прикамье», топ-менеджер «дочки» «Газпрома» примет участие в открытии обновленного сада Гоголя в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что к 300-летию Перми «Газпром» установит в саду имени Гоголя Ленинского района Перми бронзовую скульптуру Петра Соболевского, одного из родоначальников газовой отрасли России. Также будут установлены пять газовых фонарей — копии исторических, аналогичные тем, что размещены в Александровском саду Санкт-Петербурга. Композиция будет стоять у одного из таких фонарей — таким образом будет сформирован единый ансамбль «изобретатель и его изобретение». Куратором проекта выступило АО «Газпром газораспределение Пермь».

В пермской компании предстоящий визит господина Густова не комментируют. Топ-менеджер «Газпрома» должен был прибыть в Пермь в начале июля, но его визит был отложен из-за того, что в краевой центр не смог приехать глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Вместе они должны были провести совещание по газификации. Ura.ru сообщало, что визит господина Турчака может состояться до конца августа. В пермской организации «Единой России» сообщили «Ъ-Прикамье», что сведений о готовящемся визите господина Турчака у них пока нет.