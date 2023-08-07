В Татарстане в ДТП с трактором погибли три человека

В результате ДТП с участием трактора в Татарстане погибли три человека, включая пятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике в своем Telegram-канале.

ДТП произошло 6 августа вечером на 29-м километре дороги Арск—Большая Атня. Предварительно водитель легкового автомобиля Audi превысил допустимую скорость и врезался в трактор в составе прицепа, который ехал с выключенными внешними световыми приборами. Пресс-служба уточнила, что автомобилист не соблюдал безопасную дистанцию.

Обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Дмитрий Ларин, Казань