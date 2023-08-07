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Платный участок М-12 от Арзамаса до Москвы откроется в сентябре

Компания «Автодор» утвердила тарифы для проезда по платным 308 км скоростной трассы М-12 от Арзамаса до Москвы. По данным компании, тарифы начнут действовать с сентября, когда откроется движение по этому участку.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для владельца легкового автомобиля поездка по платному участку обойдется в 2821 руб. Поездка из Москвы во Владимир — 1399 руб. (156,5 км), от Владимира до Арзамаса — 1422 руб. (259 км). Объехать Балашиху на легковом автомобиле обойдется в 130 руб. (Москва — Электроугли), от Москвы до ЦКАД — 389 руб., от Москвы до Орехово-Зуево — 585 руб. (65,5 км).

На М-12, как и на других платных участках, находящихся в доверительном управлении Госкомпании «Автодор», будет действовать программа лояльности, которая может экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass.

В «Автодоре» отмечают, что участок М-12 от Арзамаса до Москвы будет сдан на 10 месяцев раньше срока.

Как писал «Ъ-Приволжье», строители трассы вновь заявили о задержках зарплаты. По данным Гострудинспекции, долг превысил 2,2 млн руб. В феврале компания уже задерживала выплаты работникам, строившим пятый этап трассы в Бутурлинском округе. Это привело к забастовке 1,5 тыс. сотрудников. Работодатель оперативно погасил задолженность перед ними.

Андрей Репин

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