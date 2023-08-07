План по реконструкции Горьковского шоссе на 2023 год выполнен более чем наполовину

План по реконструкции Горьковского шоссе в Казани на текущий год выполнили на 55%. Об этом в ходе делового понедельника заявил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В данный момент рабочие занимаются монтажом шумозащитных экранов около спорткомплекса, а также ведут бетонные работы на подпорных стенах разворотной петли и строят местные проезды.

При этом третья полоса шоссе от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец» уже проложена, построены тоннельные части разворотных петель около перекрестков улиц Фрунзе и Болотникова, Восстания и Болотникова.

"Ъ-Казань"