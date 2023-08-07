На ремонт улично-дорожной сети в Казани выделили 27 млрд рублей

В Казани ремонт улично-дорожной сети в 2023 году выделили 27 млрд руб. Об этом в ходе делового понедельника заявил замглавы исполкома Игорь Куляжев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, из общей суммы 16,7 млрд руб. потратят на строительство и реконструкцию, 6,5 млрд руб. — на ремонт самой улично-дорожной сети, а также на ликвидацию мест концентрации аварий, на нанесение разметки, установку светофоров, 2,8 млрд руб. — на реализацию республиканской программы по ремонту дворов «Наш двор», оставшиеся средства пойдут на работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

"Ъ-Казань"