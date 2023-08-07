Задержаны подозреваемые в двойном убийстве под Туапсе

В Туапсе задержаны четверо подозреваемых в убийстве двух мужчин в поселке Дедеркой. Все фигуранты — местные жители в возрасте от 19 до 36 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / chpkrasnodara Фото: t.me / chpkrasnodara

По версии следствия, убийство произошло ночью 5 августа на берегу реки в районе поселковой улицы Приморской. Жертвами стали 37-летний и 41-летний мужчины. Третий потерпевший — 20-летний молодой человек — выжил: с телесными повреждениями он доставлен в местную больницу.

Предварительно установлено, что накануне убийства между погибшими и 19-летним подозреваемым произошел конфликт (его причина не уточняется). На следующий день молодой человек с тремя своими знакомыми встретился с оппонентами на берегу реки, где между ними произошла драка. В результате злоумышленники забили мужчин до смерти.

В настоящий момент подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ряд СМИ и ТГ-каналов сообщают, что убитые служили в ЧВК «Вагнер», официально это версия не подтверждена.

Наталья Решетняк

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