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«Народный фронт» обратился в СК из-за строительства многоэтажки вместо школы

Общественники «Народного фронта» в Челябинской области обратились в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы эти ведомства дали правовую оценку действиям администрации Сосновского района. Речь идет о «решении постройки многоквартирного дома взамен учебного заведения» в микрорайоне «Парковый премиум» в пригороде Челябинска.

Также ОНФ обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой взять ситуацию на контроль и обеспечить право детей, живущих в микрорайоне, на образование.

Общественники отмечают, что еще на этапе продаж квартир муниципальные власти и застройщик АПРИ «Флай плэнинг» обещали им, что на месте, где сейчас хотят строить многоэтажку, будет школа на 500 мест.

«Но, когда сделки состоялись, планы ответственных лиц резко изменились, - отмечают в “народном фронте”. – Причем официально, ведь в январе чиновники вдруг поменяли генеральный план. Согласно ему, вместо школы жильцы “Паркового премиум” получат очередную многоэтажку».

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