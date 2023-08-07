В компании «Командор» сменился генеральный директор

Компанию «Командор» возглавил Хельмар Шернек, ранее он занимал в компании должность заместителя гендиректора, сообщили в компании. Прежде Хельмар Шернек работал в MediaMarkt, OBI, Grill Knig и др. По данным «СПАРК-Интерфакс», он возглавил ООО «Командор-Холдинг» с 3 августа, ранее, с 21 июля, он возглавил также ООО «Торговая сеть «Командор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Ранее пост гендиректора в этих компаниях группы занимал Павел Шамибир. «С Павлом Шамбиром контракт у нас закончился, сейчас он перешел на новый уровень в компании – стал членом совета директоров»,– сказал соучредитель компании «Командор» Олег Сипетый.

Компания «Командор» развивает в Сибири сеть магазинов под брендами «Командор» (супермаркеты и магазины у дома), «Хороший» (дискаунтеры), «Аллея» (гипермаркеты). По состоянию на июль 2023 года компания управляет 411 магазинами в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях, республиках Тыва и Хакасия. Выручка ООО «ТС «Командор» в 2022 году составила 68,8 млрд руб. (в 2021 году – 58,2 млрд), чистая прибыль – 1,5 млрд руб. (в 2021 году – 1,1 млрд).

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Оксана Павлова