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На благоустройство участка «Уфимского ожерелья» направят до 5 млн рублей

Администрация Октябрьского района Уфы на аукционе 16 августа выберет подрядчика благоустройства прогулочных дорожек от ипподрома «Акбузат» вдоль улицы Менделеева (часть тропы «Уфимское ожерелье»), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5,7 млн руб., его профинансирует городской бюджет.

Работы необходимо выполнить в течение месяца. Подрядчик должен заменить покрытие из асфальтобетона на проезжей части, установить дорожные знаки, снести 13 крупных деревьев, устроить велодорожки и тротуары, нанести дорожную разметку.

Как сообщал «Ъ-Уфа», управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 15 августа намерено выбрать подрядчика благоустройства еще одного участка тропы «Уфимское ожерелье». Начальная цена контракта — 74,7 млн руб.

Майя Иванова

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