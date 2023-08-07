В Башкирии планируют ввести штрафы за неиспользование Знамени Победы

В Башкирии Кодекс об административных нарушениях планируют дополнить нормой о штрафах за нарушение закона об использовании Знамени Победы, сообщила пресс-служба Курултая республики.

С 2023 года чиновники обязаны размещать символ Победы на зданиях органов власти в день окончания Великой Отечественной войны. Знамя Победы необходимо вывешивать вместе с государственными флагами России, Башкирии и муниципального образования. За отсутствие символа Победы перед ведомствами и учреждениями, а также за нарушение регламента его использования во время торжественных мероприятий будет установлена административная ответственность. Для должностных лиц будет установлен штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 тыс. до 25 тыс. руб.

Отмечается, что принятый депутатами в первом чтении законопроект «будет способствовать сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма».

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. В День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях или подниматься на мачтах и флагштоках.

Наталья Балыкова

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