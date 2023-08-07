В Удмуртии больше всего холостяков в возрасте до 24 лет

По итогу 2022 года в Удмуртии на 1 тыс. браков пришлось 719 разводов, что больше показателя в ПФО и России — 646 и 653 соответственно. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

При этом, по данным переписи населения за 2020 год, в Удмуртии количество жителей, никогда не состоявших в браке, уменьшилось на 62 тыс. и составило 195 656 человек. Отметим, что среди мужчин холостяков больше, чем среди женщин — 105 753 и 89 903. При этом больше всего свободных людей в возрасте 20-24 года, меньше — в возрастной категории 75 лет.

При этом мужчин, живущих в незарегистрированном браке, в Удмуртии оказалось 30 250 человек, а женщин — 30 200.