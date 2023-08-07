На одного казанца введено 0,67 квадратного метра жилья

На одного жителя Казани по итогам 2022 года было введено 0,67 кв. м жилой площади. По данному показателю Казань оказалась на 38-й строчке среди российских городов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Всего в 2022 году в Казани ввели 874,5 тыс. кв. м жилья, что на 30,2% меньше, чем годом ранее. Уровень обеспеченности жилплощадью здесь составил 27,5 кв. м, что на 0,7 меньше среднего по России показателя.

Возглавляет рейтинг Краснодар, где на одного жителя ввели 2,47 кв. м. Вторую строчку здесь занимает Новороссийск (1,97 кв. м). Тройку замыкает Сочи (1,77 кв. м).

"Ъ-Казань"