«Встречу в Джидде легко называть никчемной и даже абсурдной»

Следующие переговоры по Украине могут пройти в стране Глобального Юга. Участники саммита в саудовской Джидде достигли соглашения по данному вопросу, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники. По данным Bloomberg, новый раунд обсуждений может пройти до сентябрьской встречи G20 в Нью-Дели. По крайней мере, на этом настаивает Париж. Россию, как сообщается, приглашать не планируют. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, как именно новый формат переговоров отразится на позициях РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Саммит по Украине в Джидде вызвал в Москве легкое раздражение. Кремль постоянно заявляет, что не против дипломатического урегулирования, и, мол, это Киев в свое время от него отказался. А тут выясняется, что такие переговоры можно проводить без нас: представители более чем трех десятков стран обсуждали условия достижения мира, включая уважение международно признанных границ Незалежной и репарации, которые должна выплачивать Россия.

На это Москва реагировала разнонаправленно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что Кремль внимательно следит за диалогами на берегу Красного моря, а представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что без России подобные разговоры «абсурд и нонсенс». Впрочем, пока состоялся лишь второй промежуточный этап. Вот если все сложится, и будет анонсирован форум с участием глав государств Запада и Глобального Юга, то не просто реагировать, а предпринимать серьезные усилия по развалу намечающейся широкой коалиции Москве действительно придется. И сделать это будет вовсе не так просто, как представляется сейчас многим московским политикам.

Отношения стран Запада с Глобальным Югом куда более фундаментальные, чем у нас. Возьмем для примера страну-хозяйку нынешнего саммита. В ходе своей предвыборной кампании президент США Джо Байден обещал сделать Саудовскую Аравию страной-изгоем и всячески наказать за убийство журналиста Джамаля Хашокджи и нарушения прав человека. Потом саудиты оказали королевский прием для главы КНР Си Цзиньпина, а следом обманули Байдена, пообещав, но не увеличив добычу нефти, а еще и восстановили дипломатические отношения с врагами-шиитами из Тегерана.

И вдруг неожиданно пошел разговор о большой сделке с Вашингтоном, где на кону стоят нормализация отношений с Израилем, разрешение на мирное обогащение урана, модернизация саудовской армии и новое соглашение с США о гарантиях безопасности. Со стороны эти зигзаги кажутся этакими американскими горками, которые захватывают дух, но лишены всякой логики. Однако глядя на торговый баланс и глубину военного сотрудничества между двумя странами, все встает на свои места.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может легко использовать антиамериканскую риторику и называть военные действия на востоке Европы локальным конфликтом. Но если США предлагают большую сделку, то наследный принц с легкостью согласится на включение в нее услуг по продвижению украинской инициативы. С некоторыми оговорками, но Америке этого достаточно.

Нечто подобное можно рассказать и о других странах-участницах встречи в Джидде.

А вот у Москвы таких возможностей влияния на развивающиеся страны явно не хватает. Бесплатное зерно, услуги ЧВК, антиглобализм и воспоминания о помощи Советского Союза — это, конечно, хорошая тема, но для серьезных игр этих козырей может оказаться не совсем достаточно.

Так что встречу в Джидде легко называть никчемной и даже абсурдной. Но, как известно, цыплят по осени считают. Как раз тогда Запад и планирует провести большой форум по мирному урегулированию с участием всех, кроме России.

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