«Встречу в Джидде легко называть никчемной и даже абсурдной»

Следующие переговоры по Украине могут пройти в стране Глобального Юга. Участники саммита в саудовской Джидде достигли соглашения по данному вопросу, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники. По данным Bloomberg, новый раунд обсуждений может пройти до сентябрьской встречи G20 в Нью-Дели. По крайней мере, на этом настаивает Париж. Россию, как сообщается, приглашать не планируют. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, как именно новый формат переговоров отразится на позициях РФ.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Саммит по Украине в Джидде вызвал в Москве легкое раздражение. Кремль постоянно заявляет, что не против дипломатического урегулирования, и, мол, это Киев в свое время от него отказался. А тут выясняется, что такие переговоры можно проводить без нас: представители более чем трех десятков стран обсуждали условия достижения мира, включая уважение международно признанных границ Незалежной и репарации, которые должна выплачивать Россия.
На это Москва реагировала разнонаправленно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что Кремль внимательно следит за диалогами на берегу Красного моря, а представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что без России подобные разговоры «абсурд и нонсенс». Впрочем, пока состоялся лишь второй промежуточный этап. Вот если все сложится, и будет анонсирован форум с участием глав государств Запада и Глобального Юга, то не просто реагировать, а предпринимать серьезные усилия по развалу намечающейся широкой коалиции Москве действительно придется. И сделать это будет вовсе не так просто, как представляется сейчас многим московским политикам.
Отношения стран Запада с Глобальным Югом куда более фундаментальные, чем у нас. Возьмем для примера страну-хозяйку нынешнего саммита. В ходе своей предвыборной кампании президент США Джо Байден обещал сделать Саудовскую Аравию страной-изгоем и всячески наказать за убийство журналиста Джамаля Хашокджи и нарушения прав человека. Потом саудиты оказали королевский прием для главы КНР Си Цзиньпина, а следом обманули Байдена, пообещав, но не увеличив добычу нефти, а еще и восстановили дипломатические отношения с врагами-шиитами из Тегерана.
И вдруг неожиданно пошел разговор о большой сделке с Вашингтоном, где на кону стоят нормализация отношений с Израилем, разрешение на мирное обогащение урана, модернизация саудовской армии и новое соглашение с США о гарантиях безопасности. Со стороны эти зигзаги кажутся этакими американскими горками, которые захватывают дух, но лишены всякой логики. Однако глядя на торговый баланс и глубину военного сотрудничества между двумя странами, все встает на свои места.
Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может легко использовать антиамериканскую риторику и называть военные действия на востоке Европы локальным конфликтом. Но если США предлагают большую сделку, то наследный принц с легкостью согласится на включение в нее услуг по продвижению украинской инициативы. С некоторыми оговорками, но Америке этого достаточно.
Нечто подобное можно рассказать и о других странах-участницах встречи в Джидде.
А вот у Москвы таких возможностей влияния на развивающиеся страны явно не хватает. Бесплатное зерно, услуги ЧВК, антиглобализм и воспоминания о помощи Советского Союза — это, конечно, хорошая тема, но для серьезных игр этих козырей может оказаться не совсем достаточно.
Так что встречу в Джидде легко называть никчемной и даже абсурдной. Но, как известно, цыплят по осени считают. Как раз тогда Запад и планирует провести большой форум по мирному урегулированию с участием всех, кроме России.
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