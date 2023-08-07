В Челябинской области ГИБДД начала сплошные проверки автобусов

С 7 по 11 августа в Челябинской области проходит акция «Автобус», в рамках которой сотрудники госавтоинспекции проводят рейды по транспортным средствам, перевозящим пассажиров. «При выявлении неисправностей рулевого управления, либо тормозной системы автобусы будут эвакуированы на специализированную стоянку»,- информируют в ГУ МВД России по Челябинской области.

Также будет идти работа по скрытому контролю соблюдения ПДД водителями автобусов с видеофиксацией нарушений, совершаемых водителями, и привлечении их к административной ответственности, добавляют в полицейском главке.

По данным ГУ МВД, за семь месяцев в Челябинской области по вине водителей автобусов произошло 44 ДТП, в которых погибло три человека, 65 получили ранения.