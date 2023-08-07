«Ситуация начинает беспокоить серьезных игроков»

На этой неделе может проясниться дальнейшая судьба черноморской инициативы. Как ранее заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин прибудет в Турцию уже в августе. Сейчас идет согласование сроков визита. В Кремле утверждают, что ничего на этот счет до конца еще не решено. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе настроен оптимистично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган продолжает утверждать, что Владимир Путин приедет в Турцию в августе. То есть уже совсем скоро. Единственное, что, по словам турецкого лидера, сейчас обсуждается — это конкретные сроки визита. Кремль, как и раньше, отвечает расплывчато, что не только время, но и место встречи остается под вопросом. И так может статься, что переговоры не состоятся в принципе.

Но нас все-таки интересует главное: будет восстановлена зерновая сделка или на ней нужно окончательно ставить крест? На этот счет ничего опять же не ясно. Никаких конкретных сообщений и даже намеков, утечек в СМИ на сегодня нет. Можно предположить, что в данный момент в условиях строжайшей тайны где-то идут серьезные закулисные переговоры. Но, как известно, предполагать можно все что угодно. Однако нужен результат, а его пока нет.

С другой стороны, если двум президентам встречаться, то с пользой, в противном случае в этом нет никакого смысла. Но при всем при этом заметно, что ситуация непростая, поскольку требуются именно переговоры на высшем уровне. Можно было бы, по идее, ограничиться делегациями и согласовать острые вопросы. И незаметно, чтобы Запад соглашался бы выполнить российские требования. Некоторые заявления звучали, но как-то уж совсем расплывчато. В Кремле ответили: не верим. На этом разговор и закончился.

Гадать дальше нет смысла. Но что можно сказать точно: обстановка в Черном море после 18 июля — дня выхода России из соглашения — скажем так, изменилась в худшую сторону. Причем процесс этот продолжается, он не стоит на месте.

Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понимать: если дальше так пойдет, говорить уже придется не просто о техническом прохождении караванов, но и о дополнительных гарантиях безопасности.

Чтобы с неба ничего не падало, а из морских глубин вдруг бы не выскакивали непонятные устройства, которые имеют обыкновение взрываться. Если сейчас не договориться, то ситуация продолжит деградировать, а вести диалог будет просто не о чем.

Бедные страны продолжат голодать со всеми вытекающими негативными последствиями. Спасти мир только лишь поставками российского зерна, наверное, можно. Только вот нет гарантий, что не найдутся такие, кто станет чинить препятствия, вставлять палки в колеса.

Нельзя даже исключать некого ультиматума: или украинское зерно вместе с российским идет на мировые рынки, или вообще ничего. То есть если не договориться сейчас, иной возможности может и не представиться. И хорошо от этого не будет никому и, главное, голодающим в Африке. О них же в первую очередь все беспокоятся.

Второй вариант: решится ли Турция или, скажем, НАТО проводить суда с продовольствием без согласия России? Подобное сейчас также активно обсуждается. В итоге мы видим, что противостояние выходит за пределы территории Украины и постепенно распространяется по всему остальному миру. И это начинает всерьез беспокоить серьезных игроков. Поэтому логично дать себя уговорить и вернуться в зерновую сделку именно сейчас, иначе завтра будет поздно.

Что касается Реджепа Тайипа Эрдогана — пока он демонстрирует полную лояльность Москве и воздерживается от каких-либо заявлений, видимо, надеясь договориться. Причем он не просто надеется, а демонстрирует уверенность, что все у него получится: мол, доверьтесь мне, я все улажу. Опять же, если рассуждать логически, уверенность должна быть на чем-то основана.

Что же, тогда будем оптимистами и возьмем за основу тот факт, что посредники сейчас активно работают, сроки визита или встречи двух лидеров станут известны в самое ближайшее время, и сделка будет в итоге восстановлена. Таким образом одним большим очагом напряженности станет меньше. Это очень немало в нынешних условиях. Если же нет, риск дальнейший эскалации в очередной раз возрастет.

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