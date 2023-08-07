На Курганмашзаводе запретили использовать технику Apple

Курганский машиностроительный завод (входит в госкорпорацию «Ростех») запретил своим сотрудникам использовать в служебных целях устройства, выпускаемые компанией Apple. Об этом сообщается в группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

В числе запрещенных для использования аппаратов – «телефонные аппараты, смартфоны, планшеты, ноутбуки, стационарные ЭВМ», говорится в сообщении Курганмашзавода. Также, чтобы исключить утечку информации, в эти устройства запретили вставлять корпоративные SIM-карты.

Уточняется, что запрет действует на всех предприятиях «Ростеха» и холдинга «Высокоточные комплексы», в который входит курганский завод.