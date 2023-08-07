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В ДТП с трактором в Татарстане погибли три человека

В Татарстане в результате дорожной аварии с участием трактора погибли три человека. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Трагедия произошла накануне вечером на 29 км трассы Арск — Большая Атня. По предварительной версии, водитель легковой машины на большой скорости столкнулся с трактором в составе прицепа, двигавшемся с выключенными фарами. При этом предполагаемый виновник ДТП не соблюл дистанцию.

Три человека, включая пятилетнего ребенка, погибли на месте. Детали трагедии уточняются.

"Ъ-Казань"

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