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Коммерсантъ FM
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Крупнейший владелец складов в России переехал из Кипра в Абу-Даби

Владельцы кипрской компании Prestino Investments, владеющей российскими активами Raven Property Group, сменили юрисдикцию с Кипра на Абу-Даби. Это следует из данных Регистрационной палаты Абу-Даби, внимание на которые обратил Forbes.

Согласно реестру, 27 февраля 2023 года Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited перешла в юрисдикцию столицы ОАЭ и сменила название на Phoenix Property Group Limited. Prestino Investments Ltd сменила юрисдикцию на ОАЭ 13 февраля, а также получила название Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited.

Представители Raven Russia подтвердили Forbes редомициляцию компании. В Raven Russia объяснили, что это было сделано для «наиболее эффективной организации бизнес-процессов в условиях санкционных и контрсанкционных ограничений».

В России Raven Property Group принадлежит 1,94 млн кв. м складской недвижимости в Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. По этому показателю компания является крупнейшим владельцем складской недвижимости в стране. В марте «дочка» британской Raven Group объявила, что передаст склады в Санкт-Петербурге российскому подразделению компании.

Лаура Кеффер

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