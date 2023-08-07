Количество пассажиров на субсидируемых краевым бюджетом авиарейсах выросло более чем в три раза

За шесть месяцев 2023 года пассажиропоток внутренних рейсов, субсидируемых краевыми властями, увеличился в 3,3 раза по сравнению с 2022 годом. За первое полугодие 2023 года по этим маршрутам перевезли 62,4 тыс. человек, в то время как за шесть месяцев прошлого года этот показатель составлял 18,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

В 2023 году краевой бюджет субсидирует авиарейсы по 16 направлениям, связывающим Пермь с Самарой, Казанью, Минеральными Водами, Сургутом, Новосибирском, Тюменью, Уфой, Махачкалой, Мурманском, Нижним Новгородом, Калининградом, Астраханью, Волгоградом, Владикавказом и Когалымом.

Перечень авианаправлений, предлагаемых к субсидированию, корректируется с учетом данных о востребованности тех или иных маршрутов. В частности, из списка субсидируемых направлений исключены Краснодар и Омск, в этом году вместо них появились Владикавказ, Когалым и Нижний Новгород. Помимо этого, бюджет субсидирует и полеты из Перми в Минск, пассажиропоток по этому направлению составил в первом полугодии 2023 года 3,8 тыс. человек.