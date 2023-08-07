В Ростове-на-Дону будет высажено более 200 тысяч тюльпанов

Грядущей осенью в донской столице власти высадят еще 200 тыс. луковиц тюльпанов, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, сейчас специалисты выбирают места для высадки цветов, а уже весной горожане смогут любоваться тюльпанами.

«В общей сложности за последние несколько лет в Ростове высажено свыше 1 млн тюльпанов разнообразных оттенков и форм. Они украсили кольцевые, транспортные развязки, наши улицы, площади, парки и скверы»,— написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова