ММК задействовал искусственный интеллект в предотвращении производственных травм

Магнитогорский металлургический комбинат завершил проект по внедрению системы предотвращения нахождения персонала в опасных зонах коксового цеха. Как сообщают в пресс-службе ММК, решение основано на технологии машинного зрения и позволяет снизить риски получения производственных травм за счет фиксации перемещений работников.

Специалисты цеха совместно с представителями дирекции охраны труда и промышленной безопасности определили места, в которых работникам может грозить опасность. Так, на коксовых машинах появились датчики, которые измеряют расстояние от работника до включенного оборудования. Когда сотрудник подходит близко, он получает вибросигнал на радиометку, которую ему выдают в начале смены. На самой машине в это же время включается световая и звуковая сигнализация, ее механизмы блокируются.

В течение года ММК планирует внедрить подобную систему в доменном цехе, а затем – в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах.