Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 23 тыс гектаров

В Красноярском крае общая площадь возгорания превысила 23 тыс. га. Всего на территории региона действует 50 лесных пожаров. Как сообщили в краевом лесопожарном центре, лес горит в отдаленных местах Эвенкийского и Туруханского районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

4 августа в Красноярском крае было зафиксировано 53 лесных пожара. Общая площадь возгорания тогда составила 14 тыс. га. Днем ранее на территории региона действовал 31 пожар на площади 9,6 тыс. га

В настоящее время на устранение возгорания привлечено более 500 специалистов, а также 98 единиц техники. Причиной пожаров в ведомстве назвали сухие грозы при жаркой погоде и отсутствии осадков.

Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что на создание лесопожарного центра «Север» в течение 2021 года Красноярский край получил 5 млрд руб. Его основной задачей является ликвидация возгораний на труднодоступных территориях. Базироваться учреждение будет в аэропорту Черемшанка.

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Александр Киселев