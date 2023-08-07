В Ростове на продажу выставлен участок для высотной застройки на ул. Пушкинской

Агентство недвижимости «Альтаир» сообщило о продаже участка площадью 28 соток под высотную застройку на ул. Пушкинской в центре Ростова-на-Дону. Стоимость земли составляет 350 млн руб., сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито».

Участок находится на ул. Пушкинской, 181/1. Предполагается, что здесь возможно строительство коммерческой недвижимости.

«Высотная застройка на данном участке значительно увеличит его стоимость и прибыльность. Ваше здание будет выделяться на фоне других и обеспечивать вам стабильный и растущий доход»,— сообщает продавец.

Анастасия Назарова