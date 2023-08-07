Ростовская компания хочет лишить производителя «Хрумстиков» права на товарный знак

В суд по интеллектуальным правам поступил иск ООО «Чунга-Чанга» (Ростов-на-Дону) с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, которым владеет челябинское ООО «Новые продукты». Как следует из картотеки арбитражных дел, речь идет о свидетельстве №683987, которое было выдано на регистрацию товарного знака «Чунга-Чанга». Суд оставил заявление без движения до 7 сентября.

Компания «Новые продукты» специализируется на выпуске снековой продукции, в том числе под брендами «Хрумстик», «Хрусто», «Фруктозик», «Вкусняха», Bobs, «Смакус». Изделий под товарным знаком «Чунга-Чанга» в ее каталоге сейчас нет. Ростовское ООО «Чунга-Чанга» специализируется на производстве безалкогольных напитков.