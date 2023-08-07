ММК усилил контроль за безопасностью с помощью искусственного интеллекта

В коксовом цехе Магнитогорского металлургического комбината завершен проект по внедрению системы предотвращения нахождения персонала в опасных зонах. Решение, основанное на технологии машинного зрения, позволяет за счёт фиксации перемещений работников повысить безопасность и снизить риски производственного травматизма.



Фото: Евгений Рухмалев

Специалисты цеха и дирекции охраны труда и промышленной безопасности определили места, где работникам может грозить какая-либо опасность. В частности, на коксовых машинах установили специальные датчики, которые определяют на каком расстоянии сотрудник находится от работающего оборудования. При сближении коксовых машин с работником, на радиометку, выданную ему в начале смены, поступает вибросигнал. В этот же момент на коксовой машине включается световая и звуковая сигнализация и происходит блокировка её механизмов. А для удобства идентификации работника применяются персональные RFID-метки (транспондеры), нанесённые на каску.

«Магнитогорский металлургический комбинат придает большое значение мероприятиям по охране труда и промышленной безопасности. Использование новых технологий поможет снизить риски несчастных случаев и опасных действий работников, сохранить их жизнь и здоровье», – пояснил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.

Автоматизированная система предотвращения нахождения персонала в опасной зоне функционирует на программной платформе «Цифровой рабочий», которая объединяет системы глобального и локального позиционирования, обработки данных c носимых устройств, видеонаблюдения и видеоаналитики. Платформа обрабатывает данные от сотни устройств и систем одновременно и визуализирует информацию в трехмерном цифровом двойнике промышленного объекта. Система также умеет анализировать данные для выявления угроз и рисков травматизма.

В течение года подобную систему предотвращения нахождения персонала в опасных зонах планируется внедрить и в доменном цехе Магнитогорского металлургического комбината. А затем продолжить работу в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах.

ПАО «ММК»