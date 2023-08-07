В Красноярске суд рассмотрит дело банды квартирных воров

Прокуратура направила в суд уголовное дело группы квартирных воров, которая действовала в Красноярске летом прошлого года. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В июне 2022 года 46-летний житель Новосибирска, которого следствие считает создателем группы, приехал в Красноярск в гости к свей знакомой. Прогуливаясь вечером по улице Молокова, он обратил внимание на окна квартиры на втором этаже: там долгое время не горел свет и был удобный подход. Глубокой ночью новосибирец залез на козырек подъезда, отжал створки пластикового окна специальной отверткой и проник внутрь. Из квартиры злоумышленник похитил ценные вещи и золотые украшения на 596 тыс. руб. Их он продал на новосибирском вокзале, выручив 180 тыс. руб.

В дальнейшем он привлек к преступлениям троих своих знакомых из Кемеровской, Тульской и Томской областей. Двое из них уже имели судимости за кражи.

Аналогичным спросом воры проникли в квартиру дома на улице Взлетная. Из добычей стал сейф, в котором хозяева хранили бриллианты, изделия из драгметаллов на 969 тыс. руб. В августе банда совершила новое преступление. Злоумышленники, вскрыв дверь отмычками, проникли в квартиру и украли драгоценности на 787 тыс. руб. Похищенное они вывезли на арендованную квартиру, где их и задержали сотрудники полиции. По ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) домушникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Илья Николаев