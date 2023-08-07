Школьная форма для мальчиков в Челябинской области подорожала почти на 20%

Цены на школьную форму для мальчиков в Челябинской области варьируются от 6,5 тыс. до 31,6 тыс. руб., посчитали в Контрольно-счетной палате региона. В эту сумму входит покупка брюк, трех рубашек, пиджака или жилета. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость выросла на 19,8%.

Форма для девочки за год подорожала на 10,6%, сейчас ее стоимость варьируется от 5,8 тыс. до 30,4 тыс. руб. Учитываются цены юбки, трех блузок, жакета или жилета.

«Такой подъем во многом обусловлен возможным введением нового ГОСТа для ученической одежды. В связи с чем компании-производители заблаговременно озаботились улучшением качества отшиваемой одежды»,- комментируют в КСП.