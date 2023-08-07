В Прикамье продлят возможность для граждан выкупать землю без торгов под личное подсобное хозяйство

В заксобрание внесен законопроект, который продлевает возможность граждан выкупать земельные участки без торгов под личное подсобное хозяйство. Кроме того, изменения позволят выкупать участки под организацию рекреационной зоны, производственной деятельности и для нужд промышленности.

Как сообщает пресс-служба заксобрания, речь идет о земельных участках из государственной собственности и тех участках, государственная собственность на которые не разграничена. Согласно федеральному законодательству, граждане могут выкупить эти участки для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд. Законопроект внесен в соответствии с федеральными нормами прошлого года, которые были продлены в 2023 году в качестве антикризисной меры.

Также в этом году перечень оснований для приобретения земли без торгов дополнился участками, предназначенными для отдыха, производственной деятельности и нужд промышленности. Стоимость земли предлагается определить в размере 100% от кaдacтpoвoй стоимости земельного участка.

Проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в августе.