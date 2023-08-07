На чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске разыграли 44 комплекта наград

В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования проходили в течение четырех дней – с 3 по 6 августа. За это время было разыграно 44 комплекта наград, в чемпионате приняли участие 744 спортсмена из 69 регионов РФ и 41 из Белоруссии, сообщают в пресс-службе областного минспорта.

На соревнованиях работали 150 судей. Помогали в организации около сотни волонтеров в возрасте от 16 до 70 лет. Чемпионат на стадионе имени Елены Елесиной посмотрели 20 тыс. человек.

Среди спортсменов, выигравших золотые медали, южноуральцы Василий Мизинов (спортивная ходьба на 10 тыс. м) и Тимур Моргунов (прыжки с шестом).

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