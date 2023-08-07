Чемпион мира по легкой атлетике заявил, что новосибирские пробки не пустили его на соревнования

Российский бегун Сергей Шубенков опоздал на чемпионат России по легкой атлетике. Причиной спортсмен назвал пробки в Новосибирске, из-за которых он не смог вовремя приехать в аэропорт. Своими переживаниями легкоатлет поделился с ТАСС.

«Новосибирск — это последнее место на земле теперь, где я хотел бы побывать. Я пробирался через Новосибирск по этим чертовым пробкам и опоздал на самолет, поэтому пришлось в субботу лететь через Москву сюда, потому что не было билетов на поезд», — рассказал Сергей Шубенков.

Спортсмен с 2015 года является чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы. Вместе с этим он рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 сек) и заслуженный мастер спорта России.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что губернатор Новосибирской области предложил направить дополнительные средства на ремонт дорог. В 2023 году на восстановление дорожного полотна будет выделено 26,9 млрд. руб./

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Александр Киселев