Новосибирские хоккеисты обыграли минское «Динамо» в контрольном матче

Новосибирский клуб «Сибирь» провел первый контрольный матч перед началом нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сибиряки 6 августа играли в Минске против местного «Динамо».

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У гостей в первом периоде забивали Алексей Яковлев и Никита Сетдиков. Хозяевам удалось сравнять счет за 19 секунд до конца основного времени. В итоге «Сибирь» одержала победу в серии послематчевых буллитов.

Матч с «Динамо» завершил предсезонный сбор, который «Сибирь» провела в Белоруссии. Чемпионат КХЛ для команды начнется матчем в гостях с омским «Авангардом» 2 сентября.

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Валерий Лавский